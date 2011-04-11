Кому черемша нашкодить

Черемша з`являється відразу, як сходить сніг. Черемша захистить від простуд і вірусів, тому що зміцнює імунну систему за рахунок високого вмісту в ній вітаміну С.

Окрім протипростудного засобу, черемша із старовини використовується для очищення крові і як ліки від шкірних захворювань. Її вживання заповільнить випадання волосся. Черемша сприятливо діє на роботу серця.

Але вживаючи її, необхідно пам`ятати про обмеження. Так, надмірне захоплення нею викличе виразку шлунку. Більше 15-20 листків вживати не можна. А якщо вже є проблеми зі шлунком – не більше 7-10. Вагітним черемша протипоказана.

likar.info