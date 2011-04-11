Кокосова вода - найкорисніший продукт

Як повідомляє фахівець із здорового харчування Елізабет Уоллінг (Elizabeth Walling), кокосову воду можна вважати найкориснішим для людини продуктом, оскільки її склад дуже близький до складу плазми людської крові.

У кокосовій воді міститься кальцій, магній і калій в тій пропорції, яка необхідна людині, тому після фізичної роботи вона заповнює втрати мікроелементів набагато краще, ніж спортивні напої. При регулярному вживанні кокосової води знижується ризик судом, захворювань нирок, серцево-судинних і психічних захворювань. Кокосову воду рекомендується пити відразу ж після відкриття кокоса, пише Кулінарний Едем.

newsland.ru