Кокосова вода - найкорисніший продукт
11:24, 11 квітня 2011Зарубіжні новини
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Близька за складом до крові
Як повідомляє фахівець із здорового харчування Елізабет Уоллінг (Elizabeth Walling), кокосову воду можна вважати найкориснішим для людини продуктом, оскільки її склад дуже близький до складу плазми людської крові.
У кокосовій воді міститься кальцій, магній і калій в тій пропорції, яка необхідна людині, тому після фізичної роботи вона заповнює втрати мікроелементів набагато краще, ніж спортивні напої. При регулярному вживанні кокосової води знижується ризик судом, захворювань нирок, серцево-судинних і психічних захворювань. Кокосову воду рекомендується пити відразу ж після відкриття кокоса, пише Кулінарний Едем.
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