Японію знову трясе. Оголошено загрозу цунамі

Землетрус магнітудою 7,1 стався на північному сході Японії. Про це повідомляє Геологічна служба США. Поштовхи зареєстровано о 14.32 за Гринвічем (11.32 за київським часом) на глибині 49 км від поверхні.

Водночас, за даними японського телеканалу NHK, підземні поштовхи, які також відчувалися в столиці країни місті Токіо, було зафіксовано о 17.16 за місцевим часом (11.16 за київським).

Епіцентр землетрусу залягав на відстані 66 км від міста Сендай на острові Хонсю.

Оголошено загрозу цунамі. За деякими даними, приливна хвиля заввишки близько метра вже досягла узбережжя префектури Ібаракі.

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