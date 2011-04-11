Від соляріїв випадає і сивіє волосся

Не так давно було проведено дослідження, яке довело, що ультрафіолетове випромінювання, як природне, так і штучне, може зробити з брюнетки блондинку. Особливо це стосується тих дівчат, які є фанатками соляріїв, оскільки рівень опромінювання в них ще вищий, ніж в природному навколишньому середовищі.

Річ у тому, що за рівень насиченості кольору волосся відповідає пігмент – природний фарбник, який виробляється в організмі кожної людини в різних об`ємах. У брюнеток кількість цього пігменту набагато вища, ніж у світловолосих дівчат. Але і руйнується він набагато легше, ніж світлий відтінок. Тому, якщо дівчина інтенсивно загоряє на пляжі, ходить в солярій, і не використовує при цьому засобу UF-захисту, то варто чекати освітлення власного волосся.

Цей процес втрати пігментації не такий нешкідливий, як думає багато хто. Довге знаходження під інтенсивним опромінюванням зробить волосся ламким і сухим. Можуть з`явитися ділянки депігментації, тобто сиве волосся. Часто після відвідин солярію у дівчат може почати випадати волосся, причому без всяких видимих причин.

podrobnosti.ua