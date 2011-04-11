Чим корисний кріп

За допомогою кропу, що містить в собі фосфор, кальцій, сірку, а також велику кількість вітаміну С, можна усунути метеоризм. Настоянку з кропу необхідно пити, як мінімум три рази на день і бажано завжди перед їжею. Цикл необхідно продовжувати впродовж 10 днів.

Регулярне вживання кропу має наступні корисні ефекти:

1. бактерицидний – пригнічує гнильні процеси і допомагає організму «виростити» корисну внутрішню мікрофлору;

2. спазмолітичний – знімає спазми гладкої мускулатури;

3. судинорозширювальний – полегшує притік крові практично до всіх органів в нашому організмі;

4. гіпотензивний – знижує тиск в судинах;

5. сечогінний – ну, ясно з назви;

6. протизапальний – знімає запалення;

7. кардіотонічний – тонізує роботу серця;

8. седативний – заспокійливий і поліпшуючий сон;

9. бронхолитический – збільшує, при регулярному споживанні, розмір бронхіол і альвеол, зменшує опір повітря, що поступає в дихальних шляхах;

10. відхаркувальний – розріджує густу і в`язку мокроту і сприяє її виведенню з організму;

11. жовчогінний;

12. вітрогонний – нормалізує перистальтику і знижує підвищене газоутворення;

13. проносний – допомагає при закрепах;

14. репаративний – прискорює загоєння виразок, післяопераційних ран, утворення кістковою мозолі після переломів і травм.

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