Стрес викликає провали в пам'яті

Учені вважають, що розкрили механізм впливу стресу на проблеми з пам`яттю у людей літнього віку. Дослідники з Едінбурзького університету вивчили реакцію двох рецепторів мозку, пов`язаних з пам`яттю, на гормон стресу кортизол.

В ході дослідження виявилось, що при низьких рівнях кортизола активізувався тільки один з цих рецепторів, що благотворно впливало на спомин. Зате, коли рівень кортизола підвищувався, включався другий рецептор. Це викликало зворотний ефект - пам`ять погіршувалася, повідомляє meddaily.ru.

При відключенні другого рецептора, пам`ять знов відновлювалася, а проблеми зникали.

Відкриття учених допомагає пояснити, чому дуже сильний стрес протягом тривалого періоду часу порушує нормальні процеси мозку, зв`язані із зберіганням інформації. Разом з тим було доведено, що невелика кількість стресу, навпаки, допомагає краще укріпити в пам`яті емоційні спогади.

focus.ua