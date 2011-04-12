Чим корисна "жива вода"?

Фахівці компанії Oculus, штат Каліфорнію, США, створили живу воду - розчин, насичений сполуками гіпохлорит-іонів, який сприяє загоєнню ран, повідомляє ВВС з посиланням на журнал New Scientist.

Розчин був одержаний пропусканням звичайної дистильованої води через проникну діафрагму натрію хлориду. У процесі вода збагачувалася мікроніном - гіпохлорит-іоном, негативно зарядженою сполукою атома кисню з атомом хлору. Цей іон, що має вільний валентний зв`язок, приєднується до молекул хвороботворних бактерій, руйнуючи їх клітинну структуру. Це сприяє швидкому загоєнню ран і виразок, зокрема у діабетичних хворих. Розчин володіє дезинфікуючими властивостями - вбиває віруси, бактерії і грибки, і ефективний при боротьбі із стафілококовими інфекціями.

Дослідження, яке проводили учені Oculus, показало, що у діабетичних хворих, яким на додаток до курсу антибіотиків призначали ще і новий розчин гіпохлорит-іона, виразки на ногах заживали в середньому за 43 дні. У хворих, які приймали тільки антибіотики, процес одужання займав 55 днів. Крім того, розчин вбивав 10 видів бактерій, стійких до інших хлоровмісних сполук.

«Ми вітаємо будь-яке безпечне лікування, яке дозволить діабетичним хворим швидко і безболісно одужувати», - заявив Трейсі Келлі (Tracey Kelly), представник Британського діабетичного товариства (Diabetes UK), Великобританія.

newsland.ru