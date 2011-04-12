Що зробити, щоб лоб став гладеньким

Для кожної проблемної зони на нашому обличчі є свій комплекс вправ. Про них розповідає засновниця спеціалізованої студії фітнесу для обличчя reFACE.FITNES Олена Россошинська в нашому спецпроекті «Ваше обличчя — у ваших руках». Цього разу ми розповімо про те, як розгладити лоб. Перш ніж приступати до вправ, нанесіть на нього крем: він зробить шкіру еластичнішою.

ВПРАВА 1

Однією рукою за допомогою вказівного і середнього пальців злегка розтягніть місце, де є зморшка, і зафіксуйте двома пальцями: один дивиться вгору, інший — вниз. Другою рукою вказівним пальцем швидко і легко тріть зморшку по горизонталі. Колір шкіри на місці зморшки стане червоним через прилив крові. При виконанні вправи можна буде побачити, як глибина зморшки зменшується. Виконуйте близько хвилини, але не перестарайтеся!

ВПРАВА 2

Двома долонями натискайте на лоб і брови. Тиск повинен бути щільним. Потім розсуньте долоні в сторони. Спробуйте наморщити лоб, при цьому долоні чинять опір. Затримайтеся в цій позиції на 20 рахунків. Розслабтеся. Повторіть 3 рази.

Пальці служать не тільки для того, щоб створювати перешкоду, а також попереджають появу зморшок і опущення вниз зовнішньої частини брови (механічне попередження зморшок).

ВПРАВА 3

Пальцями обох рук легко простукуйте центральну частину лоба, починаючи від брів і до коріння волосся. Виконуйте цю вправу 1—2 хвилини.

segodnya.ua