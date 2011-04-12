Рівень небезпеки аварії на Фукусімі-1 підвищено до «чорнобильського»

Японське агентство з атомної і промислової безпеки піднімає рівень небезпеки аварії на АЕС "Фукусіма-1" з п`ятого до сьомого за оцінками міжнародної шкали ядерних подій.

Приводом для такого рішення став аналіз вимірів радіації, передає Радіо «Свобода».

Це найвища оцінка небезпеки за всю історію аварій на ядерних об`єктах. Раніше сьомий рівень мала тільки катастрофа на Чорнобильській АЕС у 1986 році.

Аварія на "Фукусімі” стала наслідком найпотужнішого землетрусу 11 березня, внаслідок якого вийшли з ладу системи охолодження реакторів.

Сьогодні на четвертому реакторі АЕС сталася пожежа. За офіційними даними, її вже усунуто.

Сьогодні ж на сході країни був зареєстрований ще один повторний поштовх магнітудою 6,3. Повідомлень про жертви і руйнування не надходило. Попередження про загрозу цунамі теж не оголошувалося.