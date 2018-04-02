Як видалити папіломи

Папіломами називають доброякісні розростання шкіри, які викликані папілома-вірусом людини. Даний вид вірусу виявляється на шкірі і слизистих оболонках і може передаватися від хворої людини до здорової при контакті з цими ділянками. Але основним шляхом передачі папілома-вірусу все ж таки є статевий. Головна небезпека папілом полягає в тому, що, розростаючись, вони можуть перероджуватися в злоякісні новоутворення. Це може відбуватися і при постійному травмуванні папіломи. Але навіть якщо новоутворення носить одиничний характер і не доставляє дискомфорту, необхідно пройти огляд у дерматолога, який призначить ту або іншу методику видалення папіломи. Видалення даного виду новоутворень відбувається декількома методами. Припікання

Найелементарніший метод - припікання хімічними засобами, яке веде до некрозу (відмирання) папіломи. Після процедури на місці дії відбувається утворення скориночки, яку не можна зривати, оскільки це викличе формування рубця. Протягом тижня кірка сходить і на її місці залишається тільки гладка шкіра. Дуже важливо, щоб процедуру проводив кваліфікований фахівець, який визначить характер новоутворення і вирішить, чи можна робити дану методику видалення. Це важливо, оскільки існує ймовірність провокації атипії - ненормального розвитку клітин шкіри, результатом якого може бути утворення злоякісної пухлини.

Хірургічний метод

Хірургічний метод видалення папілом припускає те, що їх зрізають за допомогою скальпеля, що робиться під місцевою анестезією. Потім на місце зрізу накладається тиснуча пов`язка. Сучасніша і менш травматична хірургічна методика - використання лазерного скальпеля. За допомогою цього методу змінена тканина відокремлюється і одночасно з цим зупиняється кровотеча. Методика практично не викликає ускладнень, має короткий відновний період і дозволяє видаляти новоутворення будь-якого розміру на необхідній глибині.

Кріодеструкція

Папілома видаляється шляхом її виморожування рідким азотом. Процедура достатньо проста і безболісна, вона добре переноситься і не вимагає знеболення. Спеціальний аплікатор, змочений в рідкому азоті низької температури, прикладають до папіломи, після чого вона темнішає, твердне і незабаром відпадає. При значній величині папіломи може знадобитися друга процедура. Єдиним мінусом даної методики є труднощі в контролі глибини дії на тканині. Тому існує ймовірність, що новоутворення буде видалене не повністю і буде потрібно повторне проходження процедури, або може мати місце поява невеликого опіку.

Метод електрокоагуляції

Метод електрокоагуляції грунтується на локальній дії струмом високої частоти. В ході видалення папіломи відбувається візуальний контроль глибини дії. Проводять процедуру за допомогою спеціальних апаратів постійного і змінного струмів. Струми високої частоти викликають необоротне згортання білкових тканин при температурі 20-80 градусів. При великому розмірі новоутворення застосовується знеболення. Метод електрокоагуляції запобігає сильній кровотечі і інфікуванню. Трапляється, що після електрокоагуляції залишаються сліди, але тут грає роль як кваліфікація лікаря, так і величина папіломи, що видаляється.

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