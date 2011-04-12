У теракті в мінському метро постраждали діти

Серед постраждалих у результаті теракту в метро Мінська є діти. Серед серйозно поранених під час вибуху виявилися маленький хлопчик, 2009 року народження, і 15-річна дівчинка.

Як повідомляє ТСН з посиланням на прес-службу міністерства оборони Білорусі, наразі кількість госпіталізованих збільшилася до 157, з них 26 перебувають у важкому стані.

"Серед пацієнтів у 26 стан оцінюється як важкий, 58 - середнього ступеня тяжкості, 67 - задовільний", - зазначає прес-служба.

Раніше повідомлялося про 149 госпіталізованих, з яких 22 перебували у важкому стані.

Всього, за даними Міноборони, за допомогою звернулися 204 людини. Серед постраждалих як жителі Мінська, так і громадяни Росії, а також приїжджі з Могилева, Гродно, Гродненської області, Барановичів, Гомеля.

Багатьом постраждалим лікарі надавали допомогу безпосередньо на місці трагедії.

Пасажири, які отримали легші поранення, допомагали тим, хто ледве міг ходити.

До станції метро "Жовтнева", на якій в понеділок стався вибух, приїхали десятки машин швидкої допомоги, які розвезли всіх постраждалих по найближчих лікарень.

Вибух на станції метро "Жовтнева" у Мінську стався в понеділок увечері в годину пік. За останніми даними, загинули 12 людей. Генпрокуратура Білорусі кваліфікувала подію як теракт.