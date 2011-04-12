Перепелині яйця: користь і шкода

Про користь перепелиних яєць сперечатися нерозумно. Вони належать до тих продуктів, які не просто містять вітаміни, а збагачені ними. Але виникає багато питань з приводу того, як правильніше їх вживати в їжу, в яких кількостях тощо.

Незважаючи на те, що перепелине яйце значно менше за розмірами, ніж куряче, в ньому міститься в 4 рази більше заліза, фосфору і калію. Більше в ньому і міді, кобальту, вітамінів А, В1 і В2, містять і незамінні амінокислоти, необхідні організму дорослих і дітей.

Користь

Існує ряд захворювань, при яких перепелині яйця приносять людині лише користь, про шкоду тут не може бути й мови:

Анемія

Гіпо-і гіпертонічні стани

Головні болі

Імунодефіцит

Захворювання шлунково-кишкового тракту

Цукровий діабет

Даний продукт може стати основою лікувального харчування для дітей з ослабленим здоров`ям. Його рекомендують їсти жителям екологічно несприятливих районів.

Для дітей користь перепелиних яєць незаперечна, вони не здатні завдати шкоди, якщо використовуються в правильному дозуванні. Цей продукт не лише сприяє росту кісткової і м`язової тканини, а й запобігає рахіту.

Використовувати перепелині яйця краще, враховуючи вік людини. Так, наприклад, дітям, залежно від цього фактора, їх дають від 2 до 6 штук протягом дня. А дорослим від 4 до 6.

У лікувальному харчуванні допускається приймати яйця в сирому вигляді натщесерце вранці. Можна їх запивати теплою водою. Сирі яйця містять набагато більше корисних речовин, ніж після термічної обробки.

Одна з головних переваг перепелиних яєць полягає в тому, що в них міститься така амінокислота, як лізоцим, що стримує ріст бактерій. Завдяки лізоциму очищаються печінка і нирки.

Шкода

Про шкоду перепелиних яєць можна говорити тільки в тому випадку, якщо у людини спостерігається алергія. Яйця містять алерген під назвою овомукоїд, що призводить до непереносності продукту деякими людьми. У малюків таке явище зустрічається частіше, ніж у дорослих, тому батькам слід бути обережними.

medsputnik.ru