Чим корисні банани

Лише три банани на день дозволять значно знизити ризик розвитку раку, заявляють британські та італійські вчені. Подібна добавка до раціону збагатить дієту достатньою кількістю калію, знизивши ймовірність утворення тромбу в мозку приблизно на 21%.

На думку фахівців, сотням інсультам можна запобігти, просто змінивши раціон. До речі, крім бананів, які здатні ще й контролювати тиск, калій можна отримати з шпинату, горіхів, молока, риби і сочевиці.

Останнє дослідження, опубліковане в журналі "Journal of the American College of Cardiology", представило аналіз даних 11 різних досліджень. Підсумок наукової роботи такий: щоденне споживання калію - 1600 міліграмів - достатньо, щоб скоротити ризик інсульту.

У свою чергу, брак калію в раціоні зумовлює збої в серцебитті, дратівливість, нудоту і діарею. Як підкреслюють співробітники університету Уорвіка та університету Неаполя, в багатьох країнах люди споживають недостатню кількість калію. Якби дефіциту не було і люди скоротили споживання солі, то у всьому світі щорічно можна було б скоротити кількість інсультів на мільйон.

news.open.by