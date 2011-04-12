Чорниця - спалювач жиру

Інститут харчування при Техаському жіночому університеті прийшов до висновку, що чорниця здатна протистояти утворенню жирових відкладень в організмі, а також захистити серцево-судинну систему за рахунок високого вмісту поліфенолів.

Дослідники прийшли до висновку, що чорниця дуже благотворно позначається на прискоренні процесів обміну речовин в організмі людей, що випробовують схильність до ожиріння через низький метаболізм в організмі, повідомляє cybersecurity.ru.

В рамках хімічних експериментів фахівці прийшли до висновку про те, що чорничні поліфеноли відіграють найважливішу роль в диференціації адипоцитів - процесі, в якому неспеціалізовані клітини набувають виражених особливостей сполучної клітинної тканини для синтезу і зберігання жирових відкладень в організмі.

Учені експериментально довели, що великі концентрації рослинних поліфенолів ефективно борються з лігогенезом (розвитком жирових клітин), провокуючи в організмі умови для ліполізу (розпаду ліпідів/жирів).

За словами учених, перед тим, як говорити про успішність нової протиліпідної терапії, необхідно провести випробування на людях і зрозуміти конкретні необхідні для блокування дози.

focus.ua