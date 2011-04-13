"Сонні трави" - кращий засіб від безсоння

Австралійські медики з клініки Боурал розробили систему, що дозволяє ефективно боротися з безсонням, повідомляє ІТАР-ТАРС. За словами експерта Мім Бейм, проблеми зі сном є у кожного четвертого жителя Землі. Хтось важко засинає, неспокійно спить. А хтось взагалі не спить всі ночі безперервно.

Зробити основний наголос лікарі пропонують на так звані "сонні трави" (мак, валеріана, хміль, меліса), тобто перейти на натуральні лікарські засоби натомість стандартних снодійних пігулок. Основний плюс трав`яних відварів – вони не викликають звикання. Приймати ж трави слід двічі в день: після вечері і перед відходом до сну.

Важливий і режим харчування. Так, легка вечеря перед сном з невеликою кількістю вуглеводів підвищить рівень серотоніну і нормалізує рівень цукру в крові. Це заспокоїть. Тому краще випити чашку молока з медом, з`їсти небагато сиру з печивом або половину банана.

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