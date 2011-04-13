Японська радіація досягла Канади і США

Рівень радіації в окремих районах США й Канади дещо підвищився через аварію на японській АЕС "Фукусіма-1".

Як повідомляє NEWSru, на слуханнях у Конгресі США глава федерального Агентства із захисту навколишнього середовища Ліза ДЖЕКСОН заявила: "Агентство не чекає, що рівень радіації в повітрі чи у воді в США досягне небезпечного рівня. Всі дані вказують на те, що він дещо підвищився в деяких районах, та все одно значно нижчий за той поріг, який можна вважати проблематичним".

Раніше невелика кількість радіоактивних частинок, які потрапили в повітря після аварії на "Фукусімі-1", досягла окремих районів західного узбережжя США, зокрема, в штаті Каліфорнія.

Проте, як запевнили фахівці Агентства з охорони довкілля, жодної загрози для здоров`я населення радіоактивні речовини не становлять.

Крім того, невелике радіоактивне випромінювання було зафіксоване в декількох вантажах, що прибули в США з Японії повітрям шляхом.

Після аварії на "Фукусімі-1" американська влада з метою обережності почали перевірку пасажирів, які прибували з Японії, і вантажів на предмет радіоактивного випромінювання.

У канадській провінції Онтаріо зареєстровано підвищення рівня радіоактивності, яке не загрожує здоров`ю людей. Як повідомив журналістам міністр енергетики провінції Бред ДАГІ, зростання кількості радіоактивних часток зовсім незначне.

За відомостями Канадської комісії з ядерної безпеки й міністерства охорони здоров`я Канади, сліди радіоактивних викидів з АЕС в Японії досягли території Канади з атмосферними потоками.

Як відзначили експерти, одержані дані не вказують на збільшення радіоактивності вище встановленої норми.

Головний медичний фахівець провінції Онтаріо Арлен КІНГ запевнила, що всі місцеві й імпортовані продукти пройшли перевірку, і рівень вмісту в них шкідливих речовин нижчий від встановлених санітарних норм.