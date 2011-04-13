Солоні горіхи і чіпси врятують від стресу

За словами професора з Університету Цинцинаті, чіпси і картопля у фритюрі, солоні горіхи є кращими засобами боротьби із стресом. Солона їжа сприяє підвищенню гормонів “задоволення” в крові.

В ході проведених досліджень з`ясувалося, що підвищення рівня солі в організмі зменшує рівень гормонів,які викликають стрес, і підвищує рівень окситоцина.

За словами медиків, в барах як закуску часто подають солоні горішки, чіпси, завдяки вживанню в їжу чіпсів і горішків знижується рівень стресу, підвищується рівень окситоцина.

За словами медиків, вживати солону їжу потрібно в невеликих кількостях.

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