Вчені обіцяють Японії десятиліття землетрусів

Після Великого землетрусу Тохоку 2011 р. вчені обіцяли Японії ще 10 років повторних підземних поштовхів. Такі прогнози зробив співробітник Геологічної служби США, геофізик Рос СТЕЙН, який працював у дослідницькій групі під керівництвом професора Кіотського університету Синьї ТОДА. Про це повідомляє РБК з посиланням на японські ЗМІ.

Американський учений попередив, що тепер Токіо впродовж кількох років доведеться залишатися напоготові. На його думку, пройде близько 10 років, перш ніж припиниться серія підземних поштовхів, що почалася в Японії в березні.

Варто відзначити, що раніше експерти з американських і європейських університетів заявляли про загрозу посилення геомагнітної активності та можливість повторення землетрусів магнітудою 9. Вони зазначали, що землетруси стрясатимуть країни, розташовані в так званому Тихоокеанському вогненному кільці.

Землетрус у М’янмі, відгомін якого дістався Індії, Китаю і В`єтнаму, Латинської Америки та Аляски, пробудження вулканів на Камчатці, а також Етни на італійській Сицилії підтвердили найгірші побоювання науковців.

За останніми даними, в результаті землетрусу 11 березня в японських префектурах Міягі, Фукусіма та Івате загинули і зникли безвісти 28,4 тис. чоловік. Стихійне лихо призвело до утворення величезної припливної хвилі цунамі, що й стала причиною загибелі людей. На АЕС "Фукусіма-1" в результаті землетрусу з ладу вийшли охолоджувальні системи, що призвело до перегріву кількох реакторів, розплавлення паливних стрижнів, появи тріщин в оболонці реактора і витоку радіації. Позаштатні ситуації було зафіксовано й на інших атомних станціях.