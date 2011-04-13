Чим корисна петрушка

За допомогою петрушки ви достатньо швидко можете зняти запальний процес. У багатьох своїх аспектах і завдяки великому вмісту корисних вітамінів і мінералів, а також аскорбінової кислоти, петрушка перевершує навіть лимони. Вона здатна чинити сечогінний ефект і буде корисна гіпертонікам.

Для того, щоб приготувати корисний відвар, який необхідно застосовувати з метою пониження артеріального тиску, вам знадобляться дві чайні ложки дуже дрібно порізаної петрушки. Не надумайте купувати в торгових рядах вже готову порізану зелень в пакетиках. Вона геть позбавлена тих необхідних цілющих властивостей, про які ми зараз говоримо. Після того, як ви подрібните домашню петрушку, вирощену на своєму городі, її необхідно буде залити 1 скл. кип`ятку і настоювати протягом не менш як 10 хвилин. Вживати потрібно по 1 столовій ложці тричі на день.

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