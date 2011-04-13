Як почистити печінку за допомогою вівса

Настій вівса допоможе відновити функції печінки.

Корисні речовини, які необхідні печінці, овес віддає при «томлінні» в товстостінному посуді. Для приготування лікувального настою краще використовувати керамічний, чавунний, глиняний або емальований посуд.

Придбати овес можна в спеціалізованих магазинах здорового харчування або на ринку. Приватники зазвичай продають «лікувальний овес» для цих цілей. Не думайте, що зерно зможуть замінити вівсяні пластівці. Вони містять дуже мало клейковини, тому лікувального ефекту ви не побачите.

Хороше зерно пружне, світлого кольору, з ароматом соломи. За всіма правилами фітотерапії, краще використовувати зерна, які після закінчення двох годин не спливають на поверхню. Рецепт приготування настою з вівса для очищення печінки.

Склянку вівса залити трьома літрами гарячої води. Не варто заливати киплячою водою, щоб не зруйнувати потрібні вам речовини.

Потім, при температурі в духовці близько 150 градусів, потрібно протягом двох годин витримувати настій в зручному для цього посуді.

Залишити настоюватися на 10-12 годин в теплому місці.

Віджати або процідити готовий настій. Вживати краще за 20 хвилин до їди. Якщо ви вперше почнете користуватися цим способом, то краще починати з чверті склянки, поступово доводячи дозування до половини або 2/3.

Протипоказань для лікування вівсяним настоєм – немає. У випадках, якщо у пацієнта виразкова хвороба, воду в рецепті можна замінити молоком. Іноді лікувальний настій може викликати легкий послаблюючий ефект.

Такий курс можете продовжувати 2-3 місяці. Використання цього народного засобу допоможе всім охочим очистити і підтримати свою печінку.

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