Розмір зап'ястя дитини - показник її здоров'я

Згідно з останніми даними дослідження, розмір зап`ястя у дитини є універсальним методом медичної діагностики деяких захворювань.

Італійські дослідники з римського Університету Сапієнца довели, що за розміром зап`ястя малюка можна визначити ризик розвитку серцевих недуг в дорослому житті, пише The Telegraph.

Так, чим ширше зап`ястя, тим більша у дитини несприйнятність до інсуліну і тим вища ймовірність розвитку хвороб серця. Великий розмір кісток на 20% збільшував несприйнятність до інсуліну.

Дані висновки були зроблені в ході дослідження за участю 500 дітей, що мали зайву вагу.

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