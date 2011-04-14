Алое викликає рак

Американські учені спровокували розвиток раку у щурів за допомогою екстракту алое, повідомляє New Scientist. Дослідження провели фахівці Національної токсикологічної програми (National Toxicology Program, NTP), яка є одним з підрозділів Міністерства охорони здоров`я США.

В ході дослідження, проведеного NTP, лабораторним щурам і мишам протягом двох років давали високі дози екстракту рослини Aloe barbadensis (Aлоэ сьогодення, Aloe vera). Гризунів поїли водою, що містить 1,5 відсотка екстракту алое по масі.

Після закінчення експерименту учені виявили в товстому кишечнику тварин як доброякісні, так і злоякісні новоутворення. Пухлини розвинулися у 74 відсотків самців і у 39 відсотків самок щурів.

У всіх гризунів, що одержували чисту воду, новоутворень в кишечнику не виявлено. У мишей, яким давали алое, дослідники зафіксували пухлинний ріст, відповідний масі тварин.

newsland.ru