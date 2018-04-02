16 секретів жіночого здоров`я

Учені постійно вражають нас новими відкриттями і рекомендаціями, як підтримувати своє здоров`я. І ось - основні правила яких, згідно думок медиків, повинна дотримуватися кожна жінка...

Не будь чистьохою

Гігієна — річ, звичайно, важлива. Недотримання таких простих правил, як, наприклад, миття рук перед їжею, може стати причиною серйозних інфекційних захворювань. Проте надмірна охайність теж не самий кращий шлях до ідеального здоров`я.

Згідно досліджень британських медиків, жінки, що користуються спеціальними антибактеріальними засобами замість звичайного мила, хворіють частіше за інших. Тому що сильні антисептики, навіть при виключно зовнішньому застосуванні, можуть порушити природний бактеріальний баланс вашого тіла — слабші, але корисніші для нас бактерії загинуть, а сильні патогены, навпаки, виживуть і почнуть розмножуватися.

Захищайся

Багато гінекологів сходяться на думці, що оральна контрацепція, тобто прийом пігулок, — кращий спосіб захисту від небажаної вагітності. А недавно учені відкрили, що прийом цих засобів ще й зміцнює жіноче здоров`я. А саме зменшує ризик захворювання на рак яєчників на 20%, причому аж на 30 (!) років після курсу прийому.

Пий чорний чай...

Думаєте, найкорисніший в світі чай — зелений? Американські дослідники виявили, що саме чорний чай заважає розмножуватися бактеріям, створюючим зубний наліт. Більш того, він захищає і ваше серце. Згідно з даними дослідників, бактерійне зараження ротової порожнини приводить до утворення мікротромбів в судинах, що надалі може привести до інфаркту. Речовини, що містяться в чорному чаї, перешкоджають цьому процесу.

Не пий колу...

П`єте тільки дієтичну колу і спите спокійно? Дослідження показали, що практично всі напої такого типу містять такий підсилювач смаку, як фосфорна кислота (на етикетці позначена як Е338). Тим часом цей елемент здатний в буквальному розумінні вимивати кальцій з вашого тіла, тим самим зменшуючи кісткову масу.

...і алкоголь

Деякі наркологи стверджують, що в малих дозах алкоголь навіть корисний. Проте онкологи з ними не згодні. Останні дослідження показали, що навіть крапля спирту збільшує ризик раку будь-якого типу. А червоне вино, розхвалене дієтологами, сприяє розвитку раку молочної залози.

Не забувай про фолієву кислоту

Фолієва кислота входить в список 6 найнеобхідніших жінці речовин. Нагадаємо ще раз: по-перше, недолік цього елементу у матері вважається однією з причин природжених дефектів у її дітей. По-друге, хороший запас кислоти може запобігти віковій дистрофії сітківки — найчастішій причині сліпоти серед немолодих. А якщо ще і приймати її разом з вітамінами В6 і В12, ризик захворювання впаде аж на 41%.

Не худни

Недавнє «Дослідження мільйону жінок», проведене в Британії, показало, що жінки з ІМТ (індекс маси тіла) нижче 18,5 часто мають труднощі із зачаттям і більш схильні до остеопорозу. А середня оптимальна вага для жінки близько 30 років і старше становить 63-65 кг (при рості в 165 см). Тобто ідеальний ІМТ дорівнює приблизно 24. Не знаєте свій? Обчислити його дуже легко. Розділіть свою вагу в кілограмах на ріст в метрах, узятий в квадраті. Наприклад: 70 (кг) : 1,7х1,7 (м) = 24,2.

Бійся гормонів

Після менопаузи кількість гормонів в жіночому організмі різко падає, що часто приводить до розвитку таких захворювань, як остеопороз, виразка, рак кишечника і різні серцево-судинні порушення. Тому багатьом своїм пацієнткам лікарі радять гормональну терапію. Проте поєднання деяких гормонів — наприклад, естрогену і прогестогену похитне ваше здоров`я, вважають дослідники. Наприклад, саме такий коктейль сприяє розвитку раку молочної залози і збільшує ризик раку яєчників.

Не пали

Ця порада, загалом, могла б залишитися без коментарів. Додамо тільки, що, згідно останнім медичним новинам, жінки, що палять, в 2 рази частіше хворіють на рак шийки матки.

Полюби Сонце

Найпоширенішою причиною жіночого безпліддя зараз вважається полікістоз яєчника і інші стани, що пригнічують овуляцію. Більшість жінок з такими проблемами відчувають нестачу вітаміну D. У свою чергу, дослідження Йельского університету показало, що курс лікування вітаміном D зменшує ризик розвитку полікістозу на 93-99%.

Проте головним джерелом цього вітаміну як і раніше залишається сонячне світло. Якщо ви боїтеся раку шкіри, загоряти не обов`язково — просто більше гуляйте і проводьте на сонці хоч би 20 хвилин в добу.

Обережніше з пігулками

Вітамін D — це, як ми з`ясували, добре, але перед черговою сонячною ванною краще перебрати в голові, які пігулки ви приймали останнім часом. Деякі ліки підвищують чутливість шкіри і, відповідно, роблять вас більш уразливими для раку і опіків, а значить вам доведеться або почекати із засмагою, або погустіше намазатися захисним кремом. У групі ризику антибіотики, ліки від гіпертонії, засоби для пониження холестерину, деякі протизаплідні, нестероїдні протизапальні (зокрема ібупрофен) і навіть деякі креми від вугрів.

Жуй банани

Згідно з даними міжнародного Товариства психічного здоров`я, кожна четверта жінка середнього віку страждає депресією або яким-небудь іншим розладом. Одна з причин — недолік амінокислоти триптофану, єдиним джерелом якої є їжа. Зокрема — м`ясо індички, сир, сливи і банани.

Народи двох до 30-ти

Сенс цієї поради не в тому, щоб встигнути за так званим «біологічним годинником», з боєм якого нібито зменшується можливість жінки стати матір`ю. Виявляється, пологи між 20-а і 30-а, а також грудне годування зменшують ризик раку грудей. А дослідження шведських учених показало, що годуючі матері схильні до розвитку ревматоїдного артриту на 50% менше за інших.

Візьмися за гантелі

За статистикою, близько 70% жінок хоч би раз в житті страждали від тривалих болів в спині і поясниці. Вирішити цю проблему можуть регулярні силові тренування, зміцнюючі м`язи корпусу, зокрема звичайне підняття гантелів. До речі, ці ж вправи допоможуть вам зробити своє черевце пласкішим, так що разом із здоров`ям ви одержите і струнку фігуру.

Стеж за шлунком

Звичайне здуття живота може бути симптомом раку яєчників, який, до того як його діагностували, встиг дати метастази на травний тракт. Тому навіть на такі, здавалося б, незначні і скороминущі проблеми варто звертати найпильнішу увагу. Регулярне здуття спостерігалося у 86% пацієнток, у яких лікарі виявили це онкологічне захворювання.

Крім того, постійний дискомфорт в шлунку може указувати на так званий синдром роздратованого кишечника. Точні причини цього захворювання невідомі, але прояви — украй неприємні. Аж до різких болів і підвищеного газоутворення. Іноді лікування синдрому вимагає навіть оперативного втручання.

Не нехтуй інтимом

Регулярний інтим здатний в буквальному розумінні омолодити жінку. 200 оргазмів в рік — і ви виглядатимете приблизно на 6 років молодшою за свій вік, кажуть американські лікарі. Крім того, секс є природним засобом для підняття імунітету.

aif.ua