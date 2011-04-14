Визнач якого вітаміну тобі не вистачає

Ранньою весною починається справжнє полювання за овочами, фруктами та вітамінними комплексами. Але як розпізнати якого саме вітаміну не вистачає? Адже, знаючи це, можна не тільки заощадити на покупці непотрібних продуктів, але й уникнути надлишку того чи іншого мікроелементу в організмі.

Вітамін С

Про нестачі в організмі вітаміну С свідчать: часті застуди, кровоточивість ясен, тривале загоєння ранок, порушення сну.

Шукати його потрібно в цитрусових, квашеній капусті, шипшині, журавлині, плодах ківі, обліписі, у чорній смородині.

Вітамін В1

Якщо не вистачає вітаміну В1 (тіаміну), то супутниками стають головний біль, погіршення пам`яті, слабкість, задишка, серцебиття, плаксивість.

Міститься тіамін в горосі, пшеничному та житньому хлібі, дріжджах, свинині, яєчному жовтку.

Вітамін В2

Відсутність вітаміну В2 (рибофлавіну) зумовлює появу тріщин на губах, заїдів в кутах рота, млявість шкіри, запалення в ділянці носогубних складок.

У цих випадках потрібно їсти дріжджі, яйця, молочні продукти, крупи.

Вітамін В12

Нестача вітаміну В12 - це жовтуватий колір обличчя, рання сивина, запаморочення, оніміння в кінцівках.

Час скласти собі дієту з сирів, яловичої печінки та незбираного молока.

Вітамін А

Якщо шкіра стала сухою, на гребінці залишається більше волосся, ніж зазвичй, зір падає, з`явилася світлобоязнь та сльозотеча, отже у вас «закінчується» вітамін А.

Поповніть його запаси, налягаючи на моркву, помідори, абрикоси, яєчний жовток, печінку риб і вершкове масло.

Вітамін Е

Нестача вітаміну Е позначається м`язовою слабкістю і погіршенням статевої функції.

Але не лякайся, а введи в щоденний раціон салат із свіжої зелені на олії.

Вітамін РР

І, нарешті, сухість у роті, зміна смакових відчуттів, блідість губ і постійні перепади настрою (від люті до апатії) не завжди говорять про похмільний синдром.

Цілком імовірно, що потрібно поповнити запаси вітаміну РР. Міститься він у бобових, горіхах, свіжій рибі і в червоному м`ясі.