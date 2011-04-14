У бутильованій воді виявили гормони

Німецькі учені дійшли висновку, що мінеральна вода з пластикових пляшок може являти серйозну небезпеку для здоров`я. Цей матеріал часто виділяє хімічні речовини, що негативно впливають на ендокринну систему людини.

Після серії дослідів з`ясувалися, що в багатьох зразках питної води містяться речовини, подібні до жіночого гормону естрогену. "Ми... виявили присутність естрогену в 60% всіх зразків. Максимальна виявлена концентрація була еквівалентна по активності 75,2 нанограма на літр природного статевого гормону 17 бета-естрадіолу", - цитує www.rian.ru висновки дослідників.

При цьому значна кількість естрогену була виявлена в 100% зразків води в комбінованій упаковці, а також в 78% пластикових пляшках і 33% скляної тари.

"Ймовірно, ми виявили тільки верхівку айсберга - пластикова упаковка може бути головним джерелом забруднення їжі ксеногормонами. Наші результати дають можливість зрозуміти потенційну дію на ендокринну систему хімікатів через маловідомі джерела забруднення", - запевняють автори дослідження.