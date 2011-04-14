Чим небезпечні солярії

Вказуючи на шкідливу дію ультрафіолетових променів на молоду шкіру, німецькі онкологи закликають видати в Німеччині закон, що забороняє підліткам відвідувати салони штучної засмаги.

Німецьке товариство допомоги хворим на онкологічні захворювання (Krebshilfe) вимагає запровадити в Німеччині офіційну заборону на відвідини соляріїв неповнолітніми.

У опублікованому звіті організації мовиться, що добровільне зобов`язання, узяте на себе власниками соляріїв, виконується погано. Свого часу працівники салонів штучної засмаги домовилися обмежити доступ до соляріїв підліткам.

За інформацією Krebshilfe, більш як 4 мільйонів юних німців регулярно відвідують солярії. При цьому, як підкреслюють онкологи, молода шкіра особливо сприйнятлива до дії ультрафіолетових променів. "Передчасно піддаючи її дії випромінювання, юні модники збільшують ризик захворювання на рак шкіри у декілька разів", - попереджають вони.

Дорослих також варто остерегти

Не так вже безпечна штучна засмага і для дорослих. У доповіді Krebshilfe мовиться, що, регулярно відвідуючи солярій, особи молодші 35 років удвічі збільшують ймовірність виявлення у них онкологічних захворювань в літньому віці.

За інформацією організації, раком шкіри в Німеччині щорічно захворюють 140 тисяч осіб, при цьому близько 22 тисяч - особливо небезпечним його різновидом - злоякісною меланомою. Щорічно в країні реєструється приблизно 3 тисячі смертей, пов`язаних з меланомою.