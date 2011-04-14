У яких випадках корисні трави - шкідливі?

Прийнято вважати, що лікування натуральними природними засобами несе виняткову користь для організму і практично позбавлене побічних ефектів, адже створене Природою, а не хімічними лабораторіями. Приступаючи до застосування на практиці рецептів траволікування, обов`язково слід вивчити всі особливості дії на організм тієї або іншої рослини або композиції трав. Фахівці університету Чікаго в ході своїх експериментів з`ясували, що іноді навіть найнешкідливіші і знайомі рослини можуть непередбачувано вплинути на хід перебігу захворювання. Наприклад, препарати, що містять ехінацею, разом зі своєю прекрасною імуностимулюючою дією, підвищують ймовірність розвитку алергічних реакцій, утрудняють процес загоєння ран. Часник і женьшень застосовуються для профілактики тромбоутворення, але під час операції вони ж можуть стати причиною кровотечі. Застосування препаратів на основі валеріани може зажадати додаткових доз анестетиків при проведенні хірургічних операцій. Якщо Вас чекає операція, від цих трав і препаратів, що їх містять, варто відмовитися не пізніше, ніж за тиждень перед процедурою. Це далеко не повний перелік трав, до призначення яких слід підходити з обережністю. У будь-якому випадку не забудьте проконсультуватися зі своїм лікуючим лікарем.

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