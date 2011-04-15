Кисла вишня зменшує ризик захворювань серця

Кисла вишня має унікальну комбінацію могутніх антиоксидантів, здатну допомогти в скороченні чинників ризику серцевих захворювань.

До такого висновку прийшли співробітники Університету Мічігану, Університету Арізони і Брансуїкської лабораторії, які провели три незалежні дослідження, пише Компьюлента.

Північноамериканські учені встановили, що кисла вишня зменшує запалення і ризик виникнення проблем з серцем. Зокрема, якщо щодня впродовж чотирьох тижнів випивати по 225 грамів вишневого соку, можна добитися значного зниження рівня важливих маркерів запалення.

Це довело дослідження за участю десятерьох повнолітніх випробовуваних, таких, що мають зайву вагу або страждаючих ожирінням; у багатьох піддослідних було також зареєстровано зменшення концентрації сечової кислоти (пов`язана із запальними процесами і подагрою) і триглицеридів, винуватців серцевих хвороб.

Ще одним відкриттям стало те, що вишнева дієта (1% раціону припадав на порошок з кислої вишні) зменшувала ймовірність виникнення атеросклерозу або серцево-судинних недуг.

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