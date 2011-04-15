У Японії від землетрусу і цунамі загинуло 13,5 тис. осіб

Кількість загиблих у результаті руйнівного землетрусу на північному сході Японії 11 березня і цунамі становить 13 тис. 538 чоловік.

Як передає РІА «Новости», про це повідомляє Головне поліцейське управління Японії.

За даними поліції, 14 тис. 589 чоловік вважаються зниклими безвісти. Більш як 150 тис. чоловік залишилися без даху над головою.

Як повідомлялося, землетрус магнітудою 9,0 стався на північному сході Японії 11 березня, викликавши цунамі заввишки більш як десять метрів. Після землетрусу на АЕС "Фукусіма-1" було зафіксовано серію аварій, викликаних виходом з ладу системи охолоджування. В результаті інцидентів на АЕС було виявлено кілька витоків радіації, що змусило владу евакуювати людей з 30-кілометрової зони навколо АЕС.