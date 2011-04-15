Чим корисний медовий масаж

Медовий масаж рекомендується при целюліті, в`яненні шкіри, для виведення шлаків, зниження маси тіла, зміцнення тонусу м`язів. Медовий масаж рекомендується проводити в три етапи. Починається з пілінга, результатом якого є відлущування ороговілих лусок шкіри і відкриття пор. Потім мед слід нанести легкими рухами на проблемні ділянки шкіри і масажувати до того моменту, поки пальці не почнуть прилипати до тіла. При цьому цілющі речовини меду глибоко проникають в структури шкіри. Закінчення процедури зводиться до застосування вакуум-терапії.

Дія негативного тиску на шкіру приводить до лімфодренажного ефекту. Така послідовність застосування медового масажу приводить до максимально повного використання всіх властивостей цього дивовижного продукту. Шкіра набуває здорового і сяючого вигляду. Не відмовляйте собі в задоволенні.

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