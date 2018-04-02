Чим небезпечні сухофрукти

Сухофрукти — корисний продукт. За умови що їх не піддали могутній хімічній обробці, щоб продовжити термін придатності. Я з`ясувала, чим можуть бути небезпечні сухофрукти і як уникнути небезпеки.

Будь-який дієтолог скаже вам, що сухофрукти — корисний продукт. По-перше, в них багато клітковини, яка стимулює травлення і обмін речовин. По-друге, мінералів і вітамінів вони містять більше, ніж свіжі фрукти. У них багато калію (нормалізує кров`яний тиск), заліза (покращує кровотворення), а також каротину і вітамінів групи В. Всі вони важливі для нормальної роботи серця, мозку, нервової системи і м`язів.

Погано те, що під час сушки концентрація цукрів у фруктах підвищується. Скажімо, в свіжих абрикосах на 100 г доводиться 50 ккал, в куразі — вже 200-250. У сливах близько 60 ккал в 100 г, в чорносливі — 250. У винограді 70 ккал в 100 г, в родзинках — 280.

В принципі цей цукор не такий вже страшний: за рахунок великої кількості клітковини глікемічний індекс сухофруктів невеликий і не підвищує різко рівень глюкози в крові. Справжня проблема в тому, що сухофрукти піддають інтенсивній хімічній обробці, щоб добитися привабливого товарного вигляду і продовжити термін зберігання.

Небезпека №1: неприродно яскравий колір «Зібрані плоди абрикос і винограду обкурюють діоксидом сірки (сірчистий ангідрид, на упаковці позначається як консервант Е220), — розповіла мені Надія Семенова, творець інтернет-магазина продуктів, яка їздить до Узбекистану для закупівлі сухофруктів і своїми очима спостерігала, як продукують курагу і родзинки. — Після обробки газом курага набуває яскраво-оранжевого кольору, а родзинки (з світлого винограду) стають янтарно-жовтими, неприродно золотистими, хоча повинні бути темно-коричневими».

Крім того, діоксидом сірки сухофрукти захищають від жучків і цвілі — після газової атаки мікроорганізми і комахи втрачають до продукту інтерес.

Хоча діоксиду сірки в сухофруктах небагато, Людмила Федотова, лікар-гастроентеролог поліклініки Фінансової академії, вважає, що від вживання продуктів з ним краще відмовитися.

«Діоксид сірки токсичний, — говорить вона. — Він добре розчиняється у воді і утворює в шлунку сірчисту кислоту, яка руйнує слизисті оболонки травної системи. Особам із захворюваннями ШКТ я б радила повністю відмовитися від таких продуктів. Крім того, ця речовина може стати сильним алергеном для астматиків».

Як себе убезпечити: запам`ятайте, якісні сухофрукти, як правило, мають малопривабливий вигляд. Вони темні, зморщені, з пилом. Дуже яскравий колір у кураги, родзинок, сушеної вишні говорить про те, що їх, швидше за все, обробили діоксидом сірки або харчовим фарбником. Перед вживанням замочіть сухофрукти на 10–15 хвилин у воді кімнатної температури, а потім ретельно промийте під краном.

Небезпека №2: дивний присмак

«Висушити сливові плоди природним способом, в тіні або на сонці, достатньо складно, вони швидко прокисають, — розповідає Надія Семенова. — Тому їх сушать прискореним способом в газових або бензинових печах при високій температурі. Чорнослив, курага, родзинки на виході набувають присмаку бензину, шкірка тріскається, на ній осідають канцерогени, а вітаміни і ферменти всередині гинуть».

Як себе убезпечити: купуючи сухофрукти, гарненько принюхайтеся. Запах бензину, диму наводить на підозри. Сильно потріскані сухофрукти — брак. Купуйте фініки з кісточками, родзинки і чорнослив з плодоніжками. Такі плоди краще зберігають корисні речовини.

Небезпека №3: дивний блиск Ще одна проблема з чорносливом — його часто вимочують в рослинній олії низької якості або обробляють гліцерином. «Це робиться для того, щоб додати ягодам апетитного блиску і м`якості, — говорить Ярослава Кирюхіна, власниця сімейної лавки натуральних продуктів і медової пасіки в Підмосков`ї. — А кавовий відтінок свідчить про те, що чорнослив обшпарювали кип`ятком, що позбавляє його вітамінів».

Як себе убезпечити: у магазині прагніть купувати сухофрукти в прозорій упаковці — так ви відразу зможете оцінити колір кураги, підозрілий блиск чорносливу або родзинок.

jv.ru