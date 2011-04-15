Як позбутися ячменю

Ячмінь - це запалення волосяної цибулини або сальної залози, що знаходиться на краю повіки. Ячмінь може з`явитися як через звичайне запалення волосяного фолікула і залоз, так і від появи кліща-демодекса, що живе у волосяних фолікулах брів і вій.

Захворювання може супроводжуватися набряком лімфовузлів і підвищенням температури тіла. Тому краще відвідати офтальмолога.

Як перша допомога ячмінь слід змастити спиртом, розведеним дистильованою водою 1:1, око при цьому прикрити, щоб рідина в нього не потрапила, і потім закрапати антибактеріальні краплі, наприклад, альбуцид або левоміцетин.

На ніч закладають за край нижньої повіки тетрациклінову мазь.

Заварити пакетик ромашки аптечної кип`ятком і прикласти до хворого ока.

Прикласти до хворого місця м`якуш білого хліба, зварений в молоці.

А щоб не дати з`явитися ячменю наступного разу, потрібно, перш ніж доторкнутися до обличчя, обов`язково ретельно мити руки, щоб не занести знову інфекцію в очі.

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