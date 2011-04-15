Банан - це ягода. Бананова рослина - найбільша рослина, що не має твердого стовбура. Стебло бананової трави іноді досягає 10 метрів у висоту і 40 сантиметрів в діаметрі. На такій стеблинці висить як правило по 300 плодів загальною вагою 500 кг.

Банани бувають не тільки жовті, але і червоні. У червоних ніжніша м`якоть, і перевезення вони не переносять.

У бананах міститься більше вітаміну В6, ніж в інших фруктах. Відомо, що цей вітамін несе відповідальність за гарний настрій.

По вазі урожай бананів становить другий за величиною урожай в світі, випереджаючи виноград на третьому місці і поступаючись першим місцем апельсинам.

Індія і Бразилія вирощують більше бананів, ніж будь-яка інша країна в світі.

Банани майже в півтора рази поживніші за картоплю, а в сушених бананах в п`ять разів більше калорій, ніж у сирих. У одному банані міститься до 300 міліграма калія, який допомагає боротися з підвищеним тиском і зміцнює серцевий м`яз. Кожному з нас на добу потрібно 3 або 4 г калія.

По-латинськи банан називається “Musa sapientum”, що означає “фрукт мудрої людини”.

Світовий рекорд по поглинанню бананів за 1 годину - 81 банан.

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