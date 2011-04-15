Виявили ще одну причину смертельного інфаркту

Висока кількість кальцію в кровоносних судинах може бути чинником ризику для смертельного інфаркту у сердечників, показало відкриття Університету Людвіга Максиміліана /Мюнхен, Німеччина/.

Незалежно від віку, статі пацієнта і інших чинників ризику, надмірний вміст кальцію в артеріях приводить до пошкодження серцевої функції і небезпечний серцевим нападом, стверджують медики.

Медики вважають, що виявлення показників кальцію в коронарних артеріях послужить хорошою діагностикою для складання прогнозу результату лікування серед серцевих пацієнтів. Як вважають учені, відкладення кальцію в кровоносних судинах загрожує хворим на кардіологічні ускладнення і смертельний серцевий напад.