У чому небезпека анемії

Низький вміст червоних кров`яних тілець (еритроцитів) в судинах названий одним з вирішальних чинників смерті у дуже літніх людей незалежно від наявності яких би то не було захворювань.

Відомо, що анемія пов`язана з ризиком смерті, проте учені не могли пояснити, в чому тут справа: у хронічних захворюваннях, які часто супроводять недокрів`я, або ж в самій анемії.

Співробітники Медичного центру Лейденського університету (Нідерланди) обстежували п`ятсот з гаком літніх людей у віці 85 років і старше.

Чверть учасників дослідження придбала анемію протягом п`яти років спостережень.

Смертність серед цих людей була вдвічі вища, ніж середній показник інших груп. Крім того, анемія була зв`язана вченими із зниженням здатності виконувати повсякденні завдання.

Фахівці закликають колег з`ясувати, чи допоможе лікування анемії в старечому віці понизити смертність і поліпшити функціональність організму.