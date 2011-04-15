Почуття щастя покращує здоров'я

Щастя багато не буває, особливо, якщо врахувати, що воно покращує здоров`я і подовжує життя. Для багатьох це поняття є абстрактним, але воно справді впливає на стан нашого здоров`я. Саме такого висновку дійшли американські вчені, проаналізувавши результати понад 160 досліджень.

За оцінкою Еда Дінера, професора психології Університету штату Іллінойс, відсутність стресу і депресії забезпечує людині довголіття. Підтвердженням даного висновку можна вважати і дослідження, що проводилося серед 5 тис осіб протягом 40 років. Воно, зокрема, показало, що песимісти, як правило, вмирали раніше своїх однолітків.

"Я був справді здивований, коли різні типи досліджень привели до одного і того ж висновку: здоров`я, а потім і довголіття безпосередньо пов`язані з нашим настроєм", - заявив Дінер. На жаль, щастя не в змозі запобігти хворобам, але отримані результати підтверджують, що позитивні емоції здатні поліпшити стан здоров`я і продовжити життя.

"Ось 4 рекомендації, - констатував Дінер, - уникайте зайвої ваги, правильно харчуйтеся, не паліть і займайтеся спортом. Саме час додати тепер ще одне правило: будьте щасливі і уникайте стану хронічного невдоволення і депресії".

Детальні результати спостережень опубліковані в журналі "Прикладна психологія, здоров`я і благополуччя" /Аpplied Psychology: Health and Well-being/.

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