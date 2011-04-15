Кількість жертв теракту в мінському метро зросла до 13 людей

У Білорусі кількість жертв, які загинули у результаті теракту в метро, збільшилася до 13 осіб.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві охорони здоров`я Білорусі.

У ніч на 15 квітня помер 57-річний житель селища Колодищи Мінського району Анатолій Макейчик.

На сьогодні на стаціонарному лікуванні у медичних установах Мінська залишається 161 особа, з яких стан 21 пораненого оцінюється як тяжке, 28 — середнього ступеня тяжкості і 112 — легкого ступеня.

Як повідомляв УНІАН, вибух на станції "Жовтнева" Мінського метрополітену стався ввечері 11 квітня. Як стало відомо пізніше, детонував вибуховий пристрій потужністю приблизно 5-7 кг в тротиловому еквіваленті, начинений металевими елементами.

Раніше повідомлялося про 12 загиблих у результаті теракту, ще близько 200 осіб отримали поранення.