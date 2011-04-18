Як вилікувати хропіння

Хропіння виникає під час сну, в результаті розслаблення горлового м`яза. Під час неконтрольованого дихання уві сні повітря зустрічає на своєму шляху ослаблену піднебінну завіску. При проходженні повітря через неї і утворюються ті звуки, які прийнято називати хропінням.

Народні засоби лікування хропіння.

Дихати носом, закривши рот. Відтягнути з силою язик до горла, напружуючи при цьому задню стінку язика. Повторювати кілька разів в день, виконуючи по 10-15 рухів язиком. Це сприяє зміцненню піднебінної завіски, в результаті людина перестане хропти.

Вимовляти 20-25 разів звуки «і», «и», «у», напружуючи при цьому м`язи шиї. Повторювати вправу впродовж місяця.

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