У США зростає кількість жертв потужного циклону

До 43 чоловік зросла кількість жертв потужного циклону, що накрив наприкінці тижня південно-східну частину США.

Як передає ІТАР-ТАСС, негода стала причиною виникнення понад 100 смерчів і грозових бурь, що обрушили на регіон проливні дощі і град.

Штормовий фронт, який сформувався ще в четвер увечері, до вечора неділі простягся від штату Оклахома до Північної Кароліни і Вірджинії.

Найсильніший удар стихії припав на Північну Кароліну, звідки надійшли повідомлення про формування 62 смерчів. Якщо ця інформація підтвердиться, то нинішній буревій стане найсильнішим у штаті за останні двадцять років. Як заявив офіційний представник місцевої влади Зі ЛЕМБ, в одному тільки окрузі Берті загинуло 11 чоловік, загальна кількість жертв у штаті досягло 18.

Губернатори регіону поки що не мають у своєму розпорядженні навіть приблизних цифр щодо втрат, завданих негодою, проте за попередніми оцінками, вони складуть мільярди доларів.

На території багатьох штатів, зокрема у Вірджинії, Оклахомі, Алабамі і Північній Кароліні, введений режим надзвичайного стану. Мільйони людей залишилися без світла, зруйновані сотні будинків. Про наближення потужного циклону було оголошено наперед, проте ураганні вітри і смерчі обрушилися на населені пункти пізно вночі, коли люди спали.