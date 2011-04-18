Простий спосіб поліпшити поведінку дитини

Як поліпшити поведінку дитини і навчити її слухатися? Виявляється, є простий спосіб це зробити, упевнені учені з Японії.

Дослідження показало, що діти, які лягають спати раніше півночі, набагато слухняніші і відповідальніші за своїх однолітків. Якщо відправляти неслухняну дитину спати до 12 години ночі, то висока ймовірність того, що її поведінка зміниться.

Річ у тому, що якщо діти лягають спати глибоко за північ, то у них порушуються біологічні ритми, що неминуче спричиняє появу проблем з поведінкою, передає Daily Telegraph.

Крім того, нормалізувати поведінку дитини і зробити її менш імпульсною допоможуть факультативні заняття після уроків або спорт.

Нагадаємо, що, згідно думці лікарів, дитина повинна спати мінімум 8 годин на добу.

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