Нова харчова добавка «перетворює» свинину на яловичину

Нова харчова добавка під назвою "яловича паста", що дозволяє переробляти порівняно дешеві свинину і м`ясо птиці в продукт, невідмітний на смак від дорожчої яловичини, з`явилася на ринках в Китаї.

Як передає РІА Новини з посиланням на китайські ЗМІ, тільки неділю тому місцева поліція оголосила про розкриття поділа за участю майже ста підозрюваних в незаконному використанні препарату кленбутерола при відгодівлі свиней.

За повідомленням китайського радіо, достатньо однієї упаковки "яловичої пасти" вартістю 45 юанів (менше 7 доларів), щоб "перетворити" 25 кілограмів свинини на таку ж кількість яловичини. Враховуючи, що кілограм свинини коштує 26 юанів, а кілограм маринованої яловичини - 70 юанів, то на використанні "за призначенням" однієї упаковки "яловичої пасти" можна заробити близько тисячі юанів (більше 150 доларів).

За свідченням медиків, неконтрольоване і тривале застосування добавок типу "яловичої пасти" шкідливо для здоров`я людини і може привести до важких хвороб, аж до онкологічних захворювань.

У 2008 році китайські виробники молочної продукції були викриті в додаванні хімічної речовини меламин для підвищення протеїну в молоці. Тоді із-за вживання молочних сумішей із змістом меламина загинули шість дітей, ще більше 300 тисяч захворіли.