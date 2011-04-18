Мобільний може привести до передчасної смерті

Важко собі уявити сучасну людину без інформаційного обміну по стільниковому телефону. В світі високих технологій використання мобільного телефону стало звичним і повсякденним. Проте, мало хто зараз знає, що якщо активно і щодня користуватися протягом 10 років стільниковим зв`язком, ми подвоюємо ризик захворювання раком мозку і настання передчасної смерті.

Це недавно довів західний учений- нейрохірург Віні Курані. Він тривалий час вивчав дію радіохвиль СВЧ-діапозону від стільникових телефонів на кору головного мозку, провівши більше 100 досліджень. Результати його досліджень просто шокують.

Виявляється, люди, що вживають алкоголь і ті, що палять, вмирають значно рідше, ніж ті, хто користується звичним стільниковим телефоном. Куріння стало причиною смерті для 5 мільйонів осіб в рік, зате для 3 мільярдів осіб причиною смерті стала дія радіохвиль на кору головного мозку від користування трубкою стільникового телефону.

newsland.ru