Броколі чистить легені

Співробітники Університету Джонса Хопкинса в Балтіморі (штат Меріленд, США) експериментальним шляхом встановили, що капуста броколі допомагає імунній системі видаляти з легенів хвороботворні бактерії.

Щоб забезпечити правильну роботу легенів, білі кров`яні тельця — макрофаги — усувають чужорідні речовини і бактерії, які можуть там накопичуватися і викликати інфекції, пише Компьюлента.

Ця «система очищення» корисна для курців і людей з хронічним обструктивним захворюванням легенів (ХОЗЛ, комбінація емфіземи і бронхіту), які страждають від частих інфекцій.

Дослідникам вдалося встановити, що хімічний шлях в легенях під назвою NRF2, що бере участь в активації макрофагів, руйнується курінням. Виявилося також, що сульфорафан — рослинний хімікат, що виробляється броколі, цвітною капустою і іншими хрестоцвітними рослинами при пошкодженні, — здатний відновлювати шлях NRF2.

focus.ua