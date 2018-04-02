Чим корисний березовий сік?

Березовий сік, або березовиця, як його називають в народі, - дуже цінний продукт, що чинить благотворний вплив на весь організм людини. Не дарма на Русі завжди так любили і поважали білокоре дерево, присвячуючи йому так багато душевних пісень і віршів. Точний період виділення березового соку встановити важко, тому що воно залежить від погодних умов. Наприклад, якщо під час березневої відлиги сік вже почав текти, і несподівано ударили морози, він може на якийсь час припинити виділятися. Проте, як правило, сік починає бігти, коли тане сніг і набухають бруньки, приблизно у середині березня. Збирати сік припиняють, коли вже розпускається листя, в другій половині квітня.

Наскільки мені вдалося з`ясувати, дозволу для збору березового соку не вимагається, якщо одна людина бере не більш як 50 літрів. Збирати «березові сльози» потрібно тільки в екологічно чистих лісах, тому що дерево здатне вбирати шкідливі речовини і вихлопні гази.

Краще всього вибрати березу, діаметр якої не менш як 20 см, з добре розвиненою кроною. На відстані 20 см від землі в стовбурі дерева акуратно проробляють маленький отвір. Важливо знати, що, в основному, сік йде в поверхневому шарі між корою і деревиною, тому глибоку дірку робити зовсім не потрібно. У зроблений отвір або під ним прикріплюють лоток з берести або інше напівкругле пристосування, по якому стікатиме сік. Жолобок повинен бути направлений в пляшку, банку або пакет.

Кращим часом для збору соку вважається проміжок між 12 і 18 год., коли він тече найсильніше. Від діаметру дерева залежить кількість отворів, які можна зробити: якщо 20-25 см - то тільки один, при об`ємі 25-35 см - два, при 35-40 - три, а якщо діаметр більш як 40 см - допустимо зробити чотири отвори.

Після того, як зберете сік, не забудьте допомогти дереву видужати: потрібно туго закрити отвір воском, пробкою або мохом, щоб в стовбур не потрапили бактерії, які можуть нести серйозну загрозу для життя дерева. Зберігати березовий сік можна в холодильнику трохи більше 2 діб.

Медичні дослідження показали, що прийом хоч би однієї склянки в день протягом 2-3 тижнів (оптимально випивати три рази на день по склянці за півгодини до їжі) допоможе організму впоратися з весняною слабкістю, авітамінозом, неуважністю, втомою і депресією. Протипоказаний березовий сік тим, у кого алергія на пилок берези.

У березовому соці містяться органічні кислоти, дубильні речовини, мінеральні речовини, залізо, калій, кальцій, глюкоза, фруктоза, фітонциди. Вживання березового соку сприяє розщеплюванню каменів в сечовому міхурі і нирках, очищенню крові, посиленню обмінних процесів. Корисно пити сік і при виразці шлунку, захворюваннях печінки, дванадцятипалої кишки, жовчного міхура, зниженій кислотності, радикуліті, ревматизмі, артриті, бронхіті, туберкульозі, цинзі, головному болі і венеричних захворюваннях.

До того ж, березовий сік підвищує опірність організму до застудних, інфекційних і алергічних захворювань, має глистогінну, сечогінну, протипухлинну дію. Також соком берези корисно протирати шкіру при екземі, вугрях, для зволоження і очищення сухої шкіри. Дуже добре нанести на шкіру обличчя наступну маску: змішати 1 ст. л. сметани з 2 ст. л. березового соку і 1 ч. л. меду. Тримати таку маску потрібно близько 15 хвилин, змити прохолодною водою, шкіра після неї матиме красивий матовий відтінок.

А ще березовим соком корисно мити волосся при лупі, для посилення їх росту і появи блиску і м`якості (ту ж властивість має настій березового листя).

Щоб зберегти березовий сік, з нього готують квас: нагрівають до 35 градусів, додають по 15-20 г дріжджів і 3 родзинки на 1 літр, на смак можна додати лимонну цедру. Після цього банку або пляшку щільно закривають і залишають на 1-2 тижні. Вийде дуже смачний, газований напій!

Квас можна приготувати дещо по-іншому: до 10 л березового соку додають сік 4 лимонів, 50 г дріжджів, 30 г меду або цукру, родзинки з розрахунку 2-3 штучки на пляшку. Розлити по пляшках і тримати 1-2 тижні в темному прохолодному місці. У описаних вище випадках квас може бути готовий вже через 5 днів, але від того, що він простоїть довше, напій не зіпсується: його можна зберегти на все літо.

Наші предки пили березовицю без додавання цукру - це був традиційний слабкоалкогольний напій на застіллях. Можна настояти березовий сік на сухофруктах, в банці, прикритій марлею, теж приблизно 2 тижні. А ще можна додавати в «березові сльози» сік ягід, настої їх на травах, загалом, використовуйте на здоров`я цей чудовий весняний подарунок природи!

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