Полуниця захищає від раку

Полуниця може запобігти розвитку раку стравоходу, заявляють дослідники з Комплексного ракового центру Університету штату Огайо, Дослідницького інституту.

Шість місяців споживання 60 грамів полуниці – простий і безпечний метод превентивної протиракової терапії, повідомляє newsru.com з посиланням на The Times of India.

Ягода знижує гістологічний ступінь передракових уражень і кількість пов`язаних з раком молекулярних змін, підкреслює Тон Чен, автор дослідження, що до цього довів, що висушена полуниця гальмує розвиток пухлини в стравоходах щурів.

Грунтуючись на цих результатах, учені почали наступну стадію клінічних випробувань в Китаї, щоб більш повно досліджувати ефект від полуниці на 36 пацієнтах з передраковими ураженнями стравоходу.

У результаті виявилось, що щоденне вживання ягоди пригнічувало різні біомаркери, задіяні в канцерогенезі стравоходу, включаючи клітинне розповсюдження, запалення і транскрипцію генів. В цілому з 36 добровольців у 29 відзначалося зниження гістологічного ступеня передракових уражень.

focus.ua