5-річний хлопчик забив до смерті новонароджену сестричку

14:50, 18 квітня 2011
Зарубіжні новини
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Хлопчик ревнував новонароджену сестричку до мами, а ще - вона заважала йому дивитися телевізор, бо голосно плакала, тому він її забив до смерті.

У Красноярському краї 5-річний хлопчик забив до смерті новонароджену сестричку, яка плачем заважала йому дивитися телевізор.

Хлопчик не любив сестру від самого її народження, оскільки їй приділялася увага батьків. Крім того – мала увесь час плакала, тому братик не міг подивитися телевізор.

Саме тому, коли мама була у ванні, а немовля вкотре заплакало, хлопчик кілька разів ударив дівчинку по голові і тілу.

Дитину відправили до міської лікарні з множинними тілесними ушкодженнями, але лікарі не змогли врятувати її.

Нагадаємо, що схоже вбивство, хоча і незумисне, сталося нещодавно у Свердловській області. Там півторарічний хлопчик убив свого п`ятимісячного братика металевим кухлем. Їхня мама в цей час (за версією слідства) відволіклася на гру в мобільному телефоні.

У якийсь момент гри старший син узяв металевий кухоль і вдарив по голові молодшого. Хлопчик помер одразу. Зрозумівши, що малюк не дихає, мати сама подзвонила в міліцію.

Сім`я, де трапилася трагедія, характеризується благополучною. Проте зараз йде мова, щоб позбавити жінку батьківських прав та заарештувати за неналежний догляд за дітьми.

tsn.ua

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