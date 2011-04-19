Яблучна дієта допоможе схуднути

Яблука давно відомі як джерело клітковини, необхідної організму, але це далеко не єдина їхня корисна властивість. Недавнє дослідження, проведене в Університеті Флориди, довело: яблучна дієта допомагає скинути зайву вагу і знижує вміст шкідливих речовин, скорочуючи ризик виникнення хвороб серця, пише The Telegraph.

У ході дослідження 80 жінкам у віці від 45 до 65 років запропонували щодня з`їдати по 75 г чорносливу протягом року. Ще стільком же учасницям експерименту було запропоновано з`їдати аналогічну кількість сушених яблук на додаток до їх звичайної дієти. У всіх піддослідних вчені взяли зразки крові перед початком дослідження і через три, шість і 12 місяців. Отримані результати дуже здивували фахівців.

Виявилося, жінки, які вживали яблука, за півроку схуднули в середньому на 1,5 кілограма. При цьому у них майже на чверть (23%) знизився рівень так званого "поганого холестерину" і скоротилося число біологічних маркерів, пов`язаних з серцево-судинними захворюваннями.

Попередні дослідження показали, що пектин та поліфеноли у яблуках, також є у чорниці, чаї і гіркому шоколаді, вони стимулюють розщеплення жирів у крові і знімають запалення стінок судин, скорочуючи ризик виникнення серцевих хвороб.

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