Для кого дача - суперкорисна

Літні люди, які з захопленням розводять на своїх дачних ділянках сади і городи, частіше і більше їдять овочі. При цьому, як переконалися соціологи, не обов`язково мати великий город, досить висадити пару грядок з зеленню і зробити догляд за ними своїм хобі.

Погане харчування є одним з декількох факторів, відповідальних за смертність і захворюваність в літньому віці, відзначають лікарі. Хоча люди похилого віку, як правило, частіше споживають фрукти та овочі, ніж інші вікові групи, більше половини населення похилого віку Америки не дотримуються рекомендацій їсти щоденно 5 порцій фруктів і овочів.

Протягом місяця фахівці опитали людей старше 50 років і знайшли зв`язок між садівництвом і високим споживанням овочів, але не фруктів. Кількість годин, які витрачає людина на догляд за садом і городом, не впливає на рівні вживання овочів і фруктів. Це означає, відзначають експерти Техаського університету / США /, що навіть при обмеженому часі або можливості літні люди можуть завдяки такому хобі поліпшити раціон свого харчування.

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