Чистотіл повертає зір

Чистотіл допомагає при ослабленні зору. Перш за все, візьміть 1 столову ложку відвару чистотілу (1 чайна ложка трави чистотілу на 1 скл. кип`ятку), 1 столову ложку меду, додайте їх в склянку води. Доведіть розчин до кипіння, остудіть і робіть компреси, прикладаючи просочені рідиною тампони до закритих очей на 3 – 5 хвилин.

При перевтомі очей використовуйте також відвар з 1 чайної ложки чистотілу і 1 столової ложки ромашки на 1 склянку води. Кип`ятити воду слід 5 хвилин. Одержаним відваром змочіть тампон і прикладете його до закритих очей на декілька хвилин.

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