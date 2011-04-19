Стали відомі кризові роки в сімейних стосунках

Психолог, автор проекту "Casual-psy - Психологія у повсякденному житті" Марія Пугачова розповідає, коли любовну пару може заскочити криза у відносинах.

"У відносинах мають місце кризові віхи в 1, 3 і 7 років. Звичайно, вони торкнутися не всіх поголовно, та й зовсім необов`язково, що кілька криз планомірно втрутяться в хід ваших стосунків, але той або інший критичний момент ризикує пережити майже кожна пара . Чому так відбувається?

Відповіді на ці питання дуже різноманітні і причин може бути багато. Вчені - психологи та соціологи досі не виявили якихось чітких і очевидних підстав і фактів, але певні закономірності у даній справі простежуються точно. Будь-який процес розвитку має ту чи іншу циклічність зі своїми злетами і падіннями. Так, наприклад, той же індивідуальний розвиток людини пов`язано з кризами 1, 3, 7 років.

Цілком можливо, що ці цифри, ці періоди якимось чином здатні нашаруватися на психологічну життєдіяльність індивіда. На його відносини, на його кар`єру, творчість. Адже і в роботі спостерігаються такі ж кризи - підвищення, кар`єрний ріст, зміна позиції.

Наприклад, в Америці, вважається, раз на 7 років людина повинна змінювати місце проживання, раз на 3 роки - робоче місце. І в творчості великих художників є якісь "періоди" - зміни в їх "продукті". Аналогічна ситуація у відносинах. Назріває необхідність у змінах, але яких? Добре, коли все за планом: зустрічаємося, весілля, перша дитина, переїзд у нову квартиру, друга дитина, ще якась важлива віха тощо.

Коли ж цих змін довго немає, настає стагнація, і "пробити" її може тільки струс. Для відносин це якийсь критичний, напружений момент. До чого тут конкретні цифри? Знову ж точних доказів і думок немає, але є реальні факти, які говорять про те, що 1, 3, 7 років є особливими для людини та її життя в цілому. Дані періоди характеризуються наявністю підвищеної чутливості до певного роду впливів зовнішнього середовища і готовністю до засвоєння нових форм поведінки і знань ".

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